Der Höhepunkt des Osterwegs ist die letzte Station: Um die Wiederauferstehung zu zeigen, haben sich Marianne Etrich und Barbara Zimon viel Mühe gegeben.

Niklas Golitschek

Delmenhorst. Auf dem Osterweg der St.-Marien-Gemeinde in Delmenhorst können kleine wie große Besucher die Ostergeschichte an zwölf Stationen erfahren. An mehreren Stellen sind sie auch zum Mitmachen eingeladen.

Ein Abenteuer für Kinder, eine neue Perspektive für Erwachsene – mit dem Osterweg hat die St.-Marien-Gemeinde in Delmenhorst eine Corona-konforme Möglichkeit geschaffen, die Ostergeschichte zu erleben. Seit Montag hat der zwölf Stationen um