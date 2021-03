Zwei Eurofighter der Bundeswehr waren am Mittwoch nahe Delmenhorst mit Überschallgeschwindigkeit unterwegs.

Julian Stratenschulte / dpa

Delmenhorst. Ein heftiger und ein leiserer Knall haben am Mittwochmorgen die Wände und Fenster in Delmenhorst, Ganderkesee, Stuhr und dem Bremer Umland beben lassen.

Wie schon zweimal in der vergangenen Woche hat es am Himmel über Delmenhorst und der Region am Mittwochmorgen, kurz nach 10 Uhr, heftig geknallt. Der Grund dafür waren zwei Bundeswehr-Kampfjets. Das bestätigte das Luftfahrtamt der