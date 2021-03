Die Breslauer Straße wurde für den Einsatz gesperrt.

Günther Richter

Delmenhorst. Am Mittwochmittag ist in einem Mehrfamilienhaus an der Breslauer Straße im Delmenhorster Stadtteil Düsternort ein Feuer ausgebrochen. Auslöser war offenbar ein Defekt an einer Gastherme.

Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, fing am Mittwoch gegen 14 Uhr die Gastherme in der Küche einer Wohnung an der Breslauer Straße Feuer. Eine Nachbarin der 78-jährigen Bewohnerin bemerkte das Piepen der Rauchmelder und ging in die Woh