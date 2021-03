Feuerwehreinsatz an der Breslauer Straße in Delmenhorst

Die Breslauer Straße wurde für den Einsatz gesperrt.

Günther Richter

Delmenhorst. Am Mittwochmittag ist in einem Mehrfamilienhaus an der Breslauer Straße im Delmenhorster Stadtteil Düsternort ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

Um 14.11 Uhr meldete die Großleitstelle Oldenburger Land einen Wohnungsbrand an der Breslauer Straße nahe der Einmündung zur Elbinger Straße. Feuerwehr-Chef Holger Klein-Dietz bestätigte das Feuer in einer ersten Kurzmitteilung. Zahlre