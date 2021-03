Ein Delmenhorster Kiosk ist zum Ziel eines Einbruchs geworden.

imago images / McPHOTO

Delmenhorst. Zwei unbekannte Diebe haben sich in der Nacht zum Mittwoch Zutritt zu einem Kiosk in Delmenhorst verschafft. Gestohlen wurden Tabakwaren und Bargeld.

In der Nacht zum Mittwoch ist in einen Kiosk in der Schönemoorer Straße Ecke Klaus-Groth-Weg in Delmenhorst eingebrochen worden. Laut Mitteilung der Polizei haben zwei unbekannte Diebe das Fenster aufgehebelt und sich so in der Zeit zwische