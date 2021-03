Die Mitglieder des Vereins Im Horst daheim hat immer neue Ideen. (Archivfoto=

Laura Nowak

Delmenhorst. Der Verein IM HØRST DAHEIM bietet Delmenhorsterinnen und Delmenhorstern eine besondere Osterüberraschung.

In diesem Jahr sind die Bedingungen für ein gemeinschaftliches Osterfest schwieriger denn je. Den Verein IM HØRST DAHEIM hat das motiviert, etwas Freude in die Stadt zu bringen. Am Ostersonntag und Ostermontag verstecken die Mitglieder von