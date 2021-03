Das Haus an der Dresdner Straße ist nach dem Dachstuhlbrand nicht mehr bewohnbar.

NWM-TV / Christian Butt

Delmenhorst. Ein Dachstuhlbrand an einem Wohnhaus an der Dresdener Straße hat am Dienstag großen Schaden angerichtet. Am Tag darauf wird das ganze Ausmaß sichtbar.

Ein großer Dachstuhlbrand hat am Dienstagabend die Feuerwehr im Delmenhorster Stadtsüden in Schach gehalten. Wie die Polizei am Mittwochvormittag mitteilte, geriet gegen 18 Uhr der Dachstuhl eines Einfamilienhauses an der Dresdener Str