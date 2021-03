Ein weiterer Corona-Todesfall in Delmenhorst

Sieben Tage in Folge liegt die Sieben-Tagesinzidenz in Delmenhorst bereits über der 100er-Marke.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Die Sieben-Tagesinzidenz steigt auf 139,2 Fälle an. Außerdem meldet das Land Niedersachsen einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus in Delmenhorst.

In der Stadt Delmenhorst hat es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gegeben. Das hat das Land Niedersachsen am Mittwochmorgen gemeldet. Nach Informationen des städtischen Gesundheitsamts handelt es sich um einen Mann Anfan