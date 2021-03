Dachstuhl von Wohnhaus in Delmenhorst in Flammen

In einem Haus an der Dresdner Straße ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen.

Günther Richter

Delmenhorst. In einem Wohnhaus an der Dresdener Straße im Delmenhorster Stadtsüden ist am frühen Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Es kommt zu einer starken Rauchentwicklung aus dem Dach.

Wie die Großleitstelle Oldenburger Land um 18.20 Uhr mitteilte, ist in einem Haus an der Dresdener Straße ein Feuer ausgebrochen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Bei dem Brand in dem Dachgeschoss ist erheblicher Sachschaden entst