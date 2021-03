Einkaufen ist in Delmenhorst aktuell noch mit Terminvergabe möglich. Aber wie lange? Das Foto zeigt eine Situation aus dem Dezember in der Innenstadt. (Archivfoto)

Sina Schuldt / dpa

Delmenhorst/ Landkreis Oldenburg. Weist eine Kommune in Niedersachsen bei den Corona-Neuinfektionen über eine bestimmte Zeit einen Inzidenzwert über 100 auf, muss sie zusätzliche Beschränkungen erlassen. Der Landkreis Oldenburg wird darum bald die Notbremse ziehen. Was die Stadt Delmenhorst macht, ist noch unklar.

Die Corona-Neuinfektionen sind in der Stadt Delmenhorst und im Landkreis Oldenburg in den vergangenen Tagen steil nach oben gegangen. Doch während sich der Landkreis die Notbremse zur Hochinzidenzkommune erklären will, fällt eine Reaktion a