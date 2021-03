Die Kapazitäten bei den Corona-Testungen sollen in Delmenhorst und im Landkreis Oldenburg ausgebaut werden.

Kay Nietfeld/dpa

Delmenhorst/ Landkreis Oldenburg. Die Kapazitäten bei den Corona-Testungen sollen in Delmenhorst und im Landkreis Oldenburg ausgebaut werden. Das teilen die jeweiligen Kreisverbände des Deutschen Roten Kreuz (DRK) mit. In Delmenhorst soll schon bald zentrumsnah eine neue Teststation an den Start gehen.

Große Nachfrage bei den regionalen Stationen für Corona-Schnelltests führt nun dazu, dass die Kapazitäten ausgebaut werden oder zum Teil bereits schon ausgebaut worden sind. Das gilt für das Gebiet der Stadt Delmenhorst als auch für den Lan