Wird Delmenhorst „Hochinzidenzkommune“?

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Ab Montag gilt die neue Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen. Private Zusammenkünfte sind dann nur mit den Personen eines Haushalts und höchstens zwei Personen eines anderen Haushalts zulässig.

In Niedersachsen tritt am morgigen Montag eine neue Corona-Verordnung in Kraft. Sie ist bis zum 18. April gültig. Demnach gelten auch in der Stadt Delmenhorst ab heute neue Regeln – unter anderem bei den Kontaktbeschränkungen. Darauf macht