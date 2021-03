„Interreligiosität wird in Delmenhorst gelebt“

Auf Kennenlernbesuch: SPD-Oberbürgermeisterkandidatin Funda Gür (rechts) besuchte zusammen mit Bürgermeister Enno Konukiewitz (links) die jüdische Gemeinde in Delmenhorst. Pedro Becerra (2.v.li.) und Norbert Boese hießen sie willkommen.

Jasmin Johannsen

Delmenhorst. Die SPD-Oberbürgermeisterkandidatin Funda Gür hat am Samstagnachmittag die Jüdische Gemeinde Delmenhorst besucht. Dort informierte sie sich über die aktuelle Situation der Gläubigen.

„Über Interreligiosität reden wir nicht, Interreligiosität wird in Delmenhorst gelebt.“ Diese Worte fand Pedro Becerra für das Zusammenspiel der Kulturen in der Stadt. Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Delmenhorst hieß am Samstagnachmi