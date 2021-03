Noch sind die Bauarbeiten im Gange im Juli 1992, ein paar Wochen später war alles fertig – und der nördliche Bereich der Cramerstraße in einen Abschnitt der Fußgängerzone umgewandelt worden.

Rüdiger Lampe

Delmenhorst. Umbauarbeiten am "Schweinemarkt": 1992 wurde dieser Bereich der Cramerstraße in Delmenhorst zur Fußgängerzone. Dieser Zustand hielt nur für ein paar Jahre.

Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln: Der Bereich des „Schweinemarkts“ am nördlichen Ende der Cramerstraße ist in den 90er Jahren in eine Fußgängerzone umgewandelt worden, um dann ein paar Jahre später wieder für den motorisierte