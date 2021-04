Hier entstehen in Delmenhorst die nächsten Bauplätze

Nach Langenwisch das größte Baugebiet in Delmenhorst in naher Zukunft: Das alte Delmod-Areal.

Frederik Grabbe

Delmenhorst. Bauland in Delmenhorst ist begehrt, hat sich erst kürzlich wieder gezeigt. Wo und wann neue Bauplätze entstehen, zeigt diese Übersicht. Doch Häuslebauer müssen mit Verzögerungen rechnen, zeigen gleich mehrere Beispiele.

Wer in Delmenhorst bauen will, muss viel Geduld mitbringen. Denn bebaubare Grundstücke im Stadtgebiet sind Mangelware. Wie hoch die Nachfrage ist, hat erst kürzlich die Verlosung der Baugrundstücke im neuen Baugebiet an der Langen