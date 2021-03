Von Corona, Gebetshäusern und unlauteren Populisten

Auch eine Kirche ist ein Gebetshaus.

Thomas Breuer

Delmenhorst. Ein übermäßig hoher Anteil von intensivmedizinisch behandelten Corona-Patienten spreche kaum Deutsch, so RKI-Chef Lothar Wieler. Die AfD-Fraktion im Rat fragt daher, ob Gebetshäuser beobachtet werden – ein Musterbeispiel für Populismus, findet unser Kommentator.

Wer sich wirklich Gedanken um das Wohl der Bürger macht, denkt gar nicht erst so wie AfD-Fraktionschef Stefan Kappe. Hier geht es um den müden Populismus einer Partei, die in einem beginnenden Wahlkampf merkt, dass sie in der vergangenen Wa