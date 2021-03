Rettungshubschrauber landet erneut am Tell in Delmenhorst

Auf dem Sportplatz am Tell ist am Freitagmittag zum zweiten Mal in dieser Woche ein Rettungshubschrauber gelandet.

Archivfoto: Thorsten Konkel

Delmenhorst. Zum zweiten Mal in dieser Woche ist am Freitagmittag ein Rettungshubschrauber auf dem Sportplatz am Tell in Delmenhorst gelandet. Dabei handelte es sich um einen Einsatz des Rettungsdienstes.

Nachdem bereits am Montag ein Rettungshubschrauber nach einem Arbeitsunfall am Walter-Flex-Weg auf dem Sportplatz am Tell gelandet ist, steuerte der Helikopter am Freitagmittag den gleichen Landeplatz erneut an. Die Polizei teilte