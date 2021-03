Die Stadt Delmenhorst hat die Vergabe der Neubaugrundstücke an der Langenwischstraße in Stickgras beendet. (Symbolfoto)

Patrick Pleul/ dpa

Delmenhorst. Die Stadt Delmenhorst hat die Vergabe der Neubaugrundstücke an der Langenwischstraße in Stickgras beendet. Gemessen an der Nachfrage hätte die Stadt rund zehn Baugebiete dieser Größe füllen können. Weitere Baugebiete sind in der Planung.

Das Losverfahren für die Vergabe von Bauplätzen an der Langenwischstraße ist abgeschlossen: Wie die Stadt Delmenhorst mitteilt, sind 37 voll erschlossene Grundstücken für Einfamilien- oder Doppelhäuser für das Baugebiet in direkter Nähe zur