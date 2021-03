Abfangübungen von vier Eurofighter-Jets haben am Donnerstag für laute Knalle über Delmenhorst, Stuhr und Bremen gesorgt.

Symbolfoto: imago images / photothek

Delmenhorst/Köln. Zwei kurz aufeinander folgende, laute Knalle haben am Donnerstagnachmittag Fenster und Türen in Delmenhorst, Stuhr und Bremen zum Wackeln gebracht. Freitag war ein weiterer Knall zu hören. Das Luftfahrtamt der Bundeswehr teilte am Freitag mit, was der Grund dafür war.

Zwei laute Knalle haben am Donnerstagnachmittag um 15.17 Uhr zahlreiche Fenster und Türen in der Region rund um Delmenhorst wackeln lassen. Auch am Freitag bebte es über der Region. Der Grund dafür waren Überschallflüge. Abfangübungen