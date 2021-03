Etliche Ratsmitglieder nahmen auch diesmal online von zuhause an der Ratssitzung in der Markthalle teil.

Eyke Swarovsky

Delmenhorst. In seiner Sitzung am Donnerstagabend hat der Rat der Stadt auch über Corona-Themen beraten. Ein Vorstoß zur Teilaufhebung der Maskenpflicht im öffentlichen Raum wurde scharf verurteilt.

Empörung, Unverständnis, Fassungslosigkeit – diese Reaktionen hat am Donnerstagabend, also an dem Tag, an dem der Corona-Inzidenzwert in Delmenhorst erstmals wieder über 100 gestiegen ist, ein im Rat zur Abstimmung stehender Eilantrag prov