Schnelltests in Betrieben: CSM in Delmenhorst startet regelmäßiges Testangebot

CSM-Mitarbeiterin Elena Gentow lässt sich von DRK-Mitarbeiterin Margarete Paschek auf das Coronavirus testen.

Svana Kühn

Delmenhorst. Der DRK-Kreisverband Delmenhorst testet nun auch in großen Betrieben auf das Coronavirus – unter anderem bei CSM Bakery Solutions am Bremer Feld.

Kostenlose Schnelltests für alle Mitarbeiter – und das am besten zweimal pro Woche. Bund und Länder wollen das Testangebot in Betrieben entscheidend ausweiten, setzen aber weiterhin auf Freiwilligkeit. Firmen sind also nicht dazu verpflicht