In einem Wohnblock an der Helgolandstraße hat am Mittwoch ein 62-jähriger Mann seine 28-jährige Lebensgefährtin erstochen.

Nonstopnews

Delmenhorst/Oldenburg. Einen Tag nach den tödlichen Messerstichen in einem Wohnblock an der Helgolandstraße in Delmenhorst schweigt der Angeklagte zu den Vorwürfen. Die Staatsanwaltschaft hat Haftbefehl beantragt.

Was war der Hintergrund der Auseinandersetzung, bei der ein 62-jähriger Mann am Mittwoch in einem Mehrfamilienhaus an der Helgolandstraße mit einem Messer auf seine 28-jährige Lebensgefährtin einstach und sie dabei tödlich verletz