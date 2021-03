Corona-Inzidenzwert in Delmenhorst springt auf über 100

Die Corona-Neuinfektionen in Delmenhorst sind am Donnerstag rapide angestiegen.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Die Corona-Neuinfektionen in Delmenhorst sind am Donnerstag rapide angestiegen. Zudem gibt einen weiteren Todesfall zu beklagen.

Die Corona-Neuinfektionen in Delmenhorst haben deutlich zugenommen. Landeszahlen vom Donnerstag zufolge liegt der Inzidenzwert (Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen hochgerechnet auf 100.000 Einwohner) aktuell bei 104,4 – am&