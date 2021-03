Frau bei Auseinandersetzung in Delmenhorster Wohnblock getötet

In einem Wohnblock an der Helgolandstraße ist es am Mittwochmittag zu einem Tötungsdelikt gekommen.

Günther Richter

Delmenhorst. An der Helgolandstraße im Delmenhorster Stadtteil Hasport ist es am Mittwochmittag zu einem Tötungsdelikt in einem Mehrfamilienhaus gekommen.

Laut ersten Informationen vom Einsatzort hat die Polizei bestätigt, dass es in dem Mehrfamilienhaus an der Helgolandstraße am Mittwoch zu einem Tötungsdelikt gekommen ist. Offenbar wurde eine Frau mit einem Messer niedergestochen und tödlic