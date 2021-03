28-jährige Frau in Delmenhorst vom Lebensgefährten getötet

In einem Wohnblock an der Helgolandstraße ist es am Mittwochmittag zu einem Tötungsdelikt gekommen.

Günther Richter

Delmenhorst. An der Helgolandstraße im Delmenhorster Stadtteil Hasport ist es am Mittwochmittag zu einem Tötungsdelikt in einem Mehrfamilienhaus gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, ist es am Mittwoch gegen 12.30 Uhr zu einer folgenschweren Auseinandersetzung in einem Wohnblock an der Helgolandstraße im Stadtteil Hasport gekommen. Demnach stach ein 62-jähriger Mann während eines Streits mit e