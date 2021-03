Widerstand gegen Delmenhorster Polizei nimmt in Corona-Zeiten zu

Immer häufiger stößt die Polizei bei Einsätzen auf Widerstand. (Symbolfoto)

Sven Hoppe/dpa

Delmenhorst/Landkreis Oldenburg. Die Polizei in Delmenhorst ist im Corona-Jahr 2020 so oft mit Gegenwehr gegen Vollzugsbeamte konfrontiert worden wie sei Jahren nicht mehr. Die am Mittwoch vorgelegte Kriminalitätsstatistik weist insgesamt 32 derartige Fälle aus.

Dabei handelt es sich um tätliche Angriffe ebenso wie im um sogenannte passive Delikte, also Widerstand gegen eine Festnahme, Bedrohungen und Nötigungen. Beleidigungen sind in dieser Zahl nicht erfasst.Anstieg gegenüber VorjahrDer Widerstan