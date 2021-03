Der Angeklagte hat zugestochen. Aber: War es vielleicht aus Notwehr?

dpa

Oldenburg. Zu den mutmaßlichen Angriffen war es in den frühen Morgenstunden gekommen. Es sieht alles nach einer Verurteilung wegen versuchten Mordes aus.

Im Landgerichts-Verfahren um zwei Messerstiche in einer Delmenhorster Wohnung hat am zweiten Prozesstag ein Rechtsmediziner sein Gutachten abgegeben. Die klare Einschätzung des Sachverständigen: Beide Stiche in die Rücken der jeweils 25 Jah