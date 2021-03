Bei einem Autobrand in Delmenhorst sind 8000 Euro entstanden.

Jörn Martens

Delmenhorst. Ein Feuer an einem Auto, das im Delmenhorster Wollepark abgestellt war, hat in der Nacht zu Dienstag hohen Sachschaden verursacht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Bei einem Autobrand am frühen Dienstagmorgen in Delmenhorst ist hoher Schaden entstanden. Wie die Polizei mitteilte, geriet der Wagen, der an der Pommernstraße im Wollepark abgestellt war, gegen 3.30 Uhr aus bislang unbekannten Gründen im B