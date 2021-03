Corona-Inzidenzwert für Delmenhorst steigt kräftig an

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Das Land Niedersachsen hat für Dienstag wieder mehr Corona-Neuinfektionen für Delmenhorst gemeldet. Die Stadt bleibt aber weiter deutlich unter dem Landesschnitt.

Der Corona-Inzidenzwert in Delmenhorst ist am Dienstag kräftig nach oben gegangen. Zahlen des Landes Niedersachsen zufolge liegt er nun bei 77,4 (Vortag: 69,6). Einbezogen werden hierbei die Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen ho