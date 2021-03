Auch Beamte der Polizei in Delmenhorst stehen im Fokus der Ermittlungen.

Günther Richter

Delmenhorst. Die Umstände des Todes eines 19-Jährigen in der Folge einer Festnahme durch die Polizei in Delmenhorst sind weiter ungeklärt. Der Staatsanwaltschaft liegt jetzt eine Strafanzeige vor.

Nach dem Tod eines 19-Jährigen, der am 5. März in einer Gewahrsamszelle der Polizei an der Marktstraße zusammengebrochen und einen Tag später gestorben war, dauert das Warten auf Klärung der genauen Todesumstände an. Das sagt die