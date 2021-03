Zigarettendieb lässt sich in Delmenhorster Kaufland-Filiale einschließen

Ein Zigarettendieb ist auf ungewöhnliche Weise in den Kaufland an der Stedinger Straße in Delmenhorst eingedrungen. (Symbolbild)

Robert Schlesinger/dpa

Delmenhorst. Er ließ sich erst einschließen, um später große Beute zu machen: Ein Zigarettendieb ist auf ungewöhnliche Weise in den Kaufland an der Stedinger Straße in Delmenhorst eingedrungen. Das Diebesgut hatte einen Wert mehreren Tausend Euro. Der Fluchtplan war allerdings weniger erfolgreich.

Polizeibeamte aus Delmenhorst haben in der Nacht zu Sonntag einen flüchtigen Ladendieb festgenommen. Wie die Beamten mitteilen, hatte der 20-Jährige zahlreiche Zigarettenschachteln aus dem Kaufland-Markt an der Stedinger Straße in Delmenhor