Rettungshubschrauber muss nach Arbeitsunfall in Delmenhorst landen

Nach einem Arbeitsunfall bei Baumschnittarbeiten ist am Montag ein Rettungshubschrauber auf dem Sportplatz am Tell gelandet.

Günther Richter

Delmenhorst. Nach einem Arbeitsunfall am Walter-Flex-Weg im Delmenhorster Stadtteil Bungerhof musste am Montagmorgen auch ein Rettungshubschrauber angefordert werden.

Wie die Polizei auf Anfrage dieser Zeitung bestätigte, ist es am Montagmorgen am Walter-Flex weg zu einem schweren Arbeitsunfall bei Baumschnittarbeiten gekommen. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert und landete auf dem Sportplatz am