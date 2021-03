Quergedacht: Der Lanz ist da

Der Lanz im Lenz. Kann's der Stenz? (Archivfoto)

Sebastian Kahnert/dpa

Delmenhorst. In der neuen Folge unserer stets herdheißen Kolumne Quergedacht geht es um den Lanz, den Lenz und das "Toasted Skin Syndrom".

An gefühlt so ziemlich jeden Tag der Woche heißt es am Abend: Der Lanz ist da! Denn der Stenz Lanz ist irgendwie immer auf Sendung. Jetzt aber heißt es: Der Lenz ist da. Der Kalender weiß es schon, dem Thermometer muss es noch jemand beibie