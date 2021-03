In der Frauenklinik des JHD liegt die Kaiserschnitt-Rate unter der in Niedersachsen und der im Bund. (Symbolfoto)

Daniel Karmann/dpa

Delmenhorst. Bei rund einem Drittel aller Geburten in einem Krankenhaus in Niedersachsen und Bremen hat die Mutter per Kaiserschnitt entbunden. Wo steht da im Vergleich das Josef-Hospital Delmenhorst?

Die Frauenklinik des Josef-Hospitals Delmenhorst wirbt auf ihrer Homepage für eine sichere und sanfte Geburt und nimmt dort für sich in Anspruch, für eine Geburtshilfe mit möglichst wenig Eingriffen in den natürlichen Geburtsverlauf zu steh