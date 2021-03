Flammen zerstören Carport samt untergestelltem Trecker in Stuhr

Komplett ausgebrannt ist am Sonntagmittag ein Carport in Stuhr-Fahrenhorst.

Nonstopnews

Stuhr. Dreieinhalb Stunden lang hat ein Carportbrand in Fahrenhorst zahlreiche Einsatzkräfte der Stuhrer Feuerwehren gefordert. Das benachbarte Wohnhaus konnten sie retten, den Carport nicht.

Nach Angaben der Feuerwehr brach der Brand an der Heiligenroder Straße gegen 12.30 Uhr am Sonntag aus. Weil der Autounterstand direkt neben dem Wohnhaus komplett in Flammen stand, alarmierte Ortsbrandmeister Jens Kleemeyer neben den Fahrenh