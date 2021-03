Khera Tamara Dixon erhält als erste „Delme“-Beschäftigte die Corona-Schutzimpfung vom DRK-Impfteam.

Ute Stollreiter

Delmenhorst. 220 Beschäftigte mit Behinderung und 55 Mitarbeiter haben jetzt in den Delme-Werkstätten in Delmenhorst die Corona-Schutzimpfung erhalten. Warum der Werkstättenverbund seinen Standort an der Richtstraße für einen Tag zum Impfzentrum umfunktioniert hat.

Ihre Freude darüber, dass sie den ersten Pieks von 220 in den Delme-Werkstätten gesetzten Corona-Schutzimpfungen erhalten hat, ist Khera Tamara Dixon trotz OP-Maske anzusehen. „Das ging ja schnell, ich habe gar nichts gespürt“, sagt die 39