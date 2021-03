Der CDU-Bundestagskandidat Philipp Albrecht und die Kandidatin für das Oberbürgermeisteramt, Petra Gerlach, gratulieren Sandra Heinken, Dr. Michael Adam, Kristof Ogonowski, Heinrich-Karl Ablers und Jürgen Waßer (von links) zu ihren Nominierungen. Auch der Kreisvorsitzende Bastian Ernst (rechts) freut sich über die vielen Kandidaten.

Birgit Stamerjohanns

Delmenhorst. Die CDU Delmenhost hat am Freitagabend im Gemeindesaal der Aramäischen Gemeinde ihre Kandidaten für die Stadtratswahlen nominiert. Die Wahl ging ohne Überraschungen über die Bühne, trotz der Corona-Auflagen. Das Ergebnis: Nicht nur bekannte Kräfte kämpfen für den Kreisverband der Christdemokraten um einen Sitz im Rat, sondern auch Neulinge.

"Es ist wirklich schön, in so viele bekannte Gesichter zu blicken", freut sich Petra Gerlach. Auch die Cloppenburger Stadträtin hat in den vergangenen Monaten nur wenige Präsenzveranstaltungen erlebt. Dabei sind für sie gemeinsame Abende mi