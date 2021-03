Selbstversuch: So läuft der Corona-Schnelltest im Delmenhorster Testzentrum ab

dk-Redakteur Eyke Swarovsky macht einen Schnelltest beim Deutschen Roten Kreuz an der Annenheider Straße. Tom Laukenings führt den Abstrich durch.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Delmenhorst hat seit diesem Donnerstag ein Corona-Schnelltestzentrum beim Deutschen Roten Kreuz an der Annenheider Straße. Wie kommt man an einen Termin und wie läuft das Prozedere vor Ort ab? dk-Redakteur Eyke Swarovsky hat es ausprobiert.

Seit dem 8. März steht jedem Bürger in Deutschland ein kostenloser Corona-Schnelltest pro Woche zur Verfügung. Seit Donnerstag bekommt man ihn auch in einem Testzentrum in Delmenhorst. Wie es dort abläuft, habe ich einen Tag nach der E