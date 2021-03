Sarah Tezel, stellvertretende Filialleiterin der Inkoop-Filiale an der Oldenburger Straße, präsentiert den hippen Eistee "BraTee" des Rappers Capital Bra.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Wenn ein Markenprodukt einen Hype im Internet auslöst, müssen Kaufleute schnell reagieren. So wie Bernd Oetken von Inkoop in Delmenhorst, der innerhalb kurzer Zeit einen besonders beworbenen Tee in die Regale bringen muss.

"Wie angestochen" sind die jungen Leute, manchmal, wenn es um manche Modeprodukte geht. Bernd Oetken, Mitgeschäftsführer von Inkoop, ist womöglich nicht die Zielgruppe für "Bratee". Oetken ist 62 und hat einen grauen Bart. Und Bratee ist ei