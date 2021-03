Im Koopje in Delmenhorst eröffnet bald eine Postfiliale

Im Citymarkt Koopje wird es bald eine Postfiliale geben

dpa

Delmenhorst. Päckchen und Briefmarken statt kleinen Snacks aus der Truhe: Im Citymarkt Koopje wird bald eine Postfiliale einziehen.

In der Innenstadt wird es bald eine neue Postfiliale geben. In den Räumen des Mini-Supermarktes Koopje von der hiesigen Supermarkt-Kette Inkoop werden ab Mai Briefmarken verkauft und Päckchen angenommen.Immer Interesse an PostfilialenInkoop