Personalausweis in Delmenhorst bald rund um die Uhr abholen

Will bürgerfreundlicher werden: Delmenhorst digitalisiert seine Verwaltung – zum Beispiel im Bereich des Bürgerbüros.

Frederik Grabbe

Delmenhorst. Den Personalausweis, den Reisepass oder die Baugenehmigung an jedem Tag der Woche und zu jeder Tageszeit abholen: Das soll in Delmenhorst schon bald im Bürgerbüro möglich sein. Dort will die Stadt Mitte April ein digitales Abholterminal aufstellen. Wie funktioniert das Ganze?

Dienstleistungen im Delmenhorster Bürgerbüro sollen in Zukunft bürgerfreundlicher und unabhängiger von den Öffnungszeiten verlaufen. So plant die Stadt Delmenhorst in Kürze die Aufstellung eines sogenannten Smart-Terminals, mit dem sich Bür