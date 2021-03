Namensänderung Dummbäketal: Auch Düsternort muss anders heißen!

Alles andere, nur nicht "dumm": Hier entsteht nach dem Willen der Ratspolitik das Delmenhorster Wohngebiet Bäketal. (Kartendaten: Google).

Delmenhorst. Mit dem Beschluss für ein neues Wohngebiet auf dem Möller-Gelände an der Oldenburger Landstraße hat die Ratspolitik in Delmenhorst auch eine Namensänderung für den Bebauungsplan auf den Weg gebracht: Bäketal statt Dummbäketal. Ein Kommentar von dk-Redaktionsleiter Michael Korn.

Es gibt sie noch, die Sternstunden in der politischen Debatte in Delmenhorst. Nach dem Willen der Ratsmitglieder soll also das künftige Vorzeige-Wohnquartier Dummbäketal wegen des darin enthaltenen Wortteils "Dumm" nicht so heißen