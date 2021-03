Kurz vor Beginn der Versammlung hatten sich bereits über 100 Personen auf der Wiese im Wollepark eingefunden.

Thomas Breuer

Delmenhorst. Ein unter dem Namen „Bündnis in Erinnerung an Qosay“ organisierter Zusammenschluss hat für diesen Mittwoch um 17.30 Uhr zu einer öffentlichen Trauerfeier in Gedenken an den kürzlich verstorbenen 19-Jährigen aufgerufen, der zuvor in Polizeigewahrsam kollabiert war. Das Bündnis erwartete im Voraus rund 200 Teilnehmer, die Familie des Verstorbenen distanzierte sich von der Versammlung.

Der Tod eines 19-jährigen Delmenhorsters, der am 6. März verstarb, nachdem er einen Tag zuvor in Gewahrsam der Polizei zusammengebrochen war, bewegt auch Tage nach der Beisetzung die Gemüter. Gut eine halbe Stunde vor dem geplanten Beginn d