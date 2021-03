Tatort war das Jute-Center an der Weberstraße. (Archivfoto)

Thomas Breuer

Delmenhorst. Ein Drogeriemarkt im Jute-Center ist am Dienstagnachmittag überfallen worden. Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes und bittet um Hinweise zum Täter. Hierzu hat sie ein Foto der Überwachungskamera veröffentlicht.

Mit einer Pistole hat ein bislang unbekannter Täter am Dienstag einen Drogeriemarkt im Jute-Center an der Weberstraße in Delmenhorst überfallen. Täter flüchtet in Richtung BahnhofWie die Polizei mitteilt, stellte sich der Mann gegen 17.20 U