Eine Wiese in direkter Nähe zum See des Delmenhorster Wolleparks soll Schauplatz des Gedenkens sein. (Archivfoto)

Marco Julius

Delmenhorst. Die öffentliche Trauerfeier für den 19-jährigen Delmenhorster, der am 5. März in einer Polizeizelle kollabiert und einen Tag später in Oldenburg gestorben war, soll an diesem Mittwoch definitiv stattfinden – und damit gegen den Wunsch der Familie. Das hat eine Sprecherin der Ausrichter bekräftigt.

Entgegen den Wünschen der Familie des Verstorbenen will ein „Bündnis in Erinnerung an Qosay“ an einer für diesen Mittwoch um 17.30 Uhr auf der Wiese im Wollepark geplanten Gedenkveranstaltung für den Verstorbenen festhalten. Die Hinterblieb