Auto brennt an der Bremer Straße in Delmenhorst ab

Der VW Scirocco brannte vollständig aus.

Nonstopnews

Delmenhorst. Einsatz für die Delmenhorster Feuerwehr an der Bremer Straße: Auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses ein Auto aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten.

Ein weißer VW Scirocco ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 3.20 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Laut Polizeibericht war das Auto auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses an der Bremer Straße Ecke Syker S