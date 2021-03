Dreharbeiten an der Hasberger Straße.

Günther Richter

Delmenhorst. Was auf den ersten Blick aussah, wie ein Polizeieinsatz an der Hasberger Straße, hat sich am Dienstagmittag als harmlos herausgestellt. In Delmenhorst fanden Filmaufnahmen statt.

Die Produktionsfirma Kinescope Film aus Bremen machte mit Dreharbeiten im öffentlichen Raum für die True-Crime-Serie „Schwarzer Schatten – Serienmord im Krankenhaus“ auf sich aufmerksam, in der es um die Folgen der Taten des als „