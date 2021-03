Diebin klaut Osterdeko aus Blumenkasten in Delmenhorst

Madeleine Knorr wundert sich sehr über die Dreistigkeit der Diebin, versucht die Situation aber mit Humor zu nehmen.

Svana Kühn

Delmenhorst. Deko-Diebstahl in Hasport: In der Nacht von Sonntag auf Montag nahm eine Frau vier Ostereier und vier Osterhasen an sich – und wurde dabei auf gleich zwei Überwachungsvideos festgehalten.

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist es im Delmenhorster Stadtteil Hasport zum Deko-Diebstahl gekommen. Vier Ostereier und vier Osterhasen hat die Diebin an sich genommen. Seelenruhig macht sich die dunkel gekleidete Frau an den Blumenkä