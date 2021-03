An der Außenwand ihres Schießstandes tauchen immer wieder unschöne Schmierereien auf. Jetzt wollen Kurt Günther (links) und Dietrich Müller (rechts), erster Vorsitzender das Schützenvereins Tell von 1899 die Wand für Graffiti-Künstler freigeben.

Svana Kühn

Delmenhorst. Der Schützenverein Tell von 1899 gibt eine Außenwand seines Vereinsheims für legale Graffitis frei – und kommt damit der Stadt zuvor, die zurzeit nach geeigneten und verfügbaren Flächen an städtischen Gebäuden sucht.

Der Delmenhorster Schützenverein Tell von 1899 will die Außenwand seines Schießstandes für Graffiti freigeben – und damit eine legale Fläche für die Street-Art-Künstler schaffen. Erst kürzlich hat der Stadtrat einen Mangel an lega