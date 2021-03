Das „Bündnis in Erinnerung an Qosay“ will am Mittwoch im Delmenhorster Wollepark eine Trauerfeier abhalten.

(Archivfoto) Marco Julius

Delmenhorst. Nach dem Tod eines 19-jährigen Delmenhorsters, der zuvor in einer Gewahrsamszelle der Delmenhorster Polizei zusammengebrochen war, hat sich ein Bündnis aus Verwandten, Freunden und Unterstützern gebildet. Sie wollen am Mittwoch eine Trauerfeier im Wollepark abhalten.

Ein Zusammenschluss von Freunden, Angehörigen und Unterstützern, die sich in einem Bündnis zusammengetan haben, will am Mittwoch, 17. März um 17.30 Uhr im Delmenhorster Wollepark eine öffentliche Trauerfeier für den am 6. März verstor